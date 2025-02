Tg Sport – 7/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Fiorentina spazza via l’Inter, 3-0 nel segno di Kean - Il nuovo Milan pronto per la trasferta di Empoli - Brignone vince la medaglia d’argento ai mondiali di Sci - Riscatto Olimpia, grande vittoria in Lituania in Eurolega - One Year to Go, tra un anno al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 mrv