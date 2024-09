Tg Sport – 6/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Errani - Vavassori, è un trionfo speciale allo US Open - L’Under 21 ne fa 7 a San Marino, Esposito scatenato - Cristiano Ronaldo fa 900, traguardo storico per il portoghese - Diamond League, a Zurigo non delude Fabbri nel peso - Milano-Cortina, Malagò "Riflettori tutti puntati su di noi" mc/mrv