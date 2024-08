Tg Sport – 6/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Due ori per l’Italia, skeet misto e trave da favola - Pallavolo, incredibile rimonta azzurra contro il Giappone - Battoccletti bravissima, Duplantis vola a un folle 6,25 - Tamberi è a Parigi “Scenderò in pedana sicuramente” - Emergenza infortuni per l’Inter, Fonseca costruisce il Milan mc/gtr