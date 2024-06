Tg Sport – 6/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Terremoto in casa Lazio, Tudor si è dimesso - Camarda trascinatore, l’Italia Under 17 è campione - Sinner contro Alcaraz, la super sfida della nuova generazione - Pallanuoto, la Pro Recco conquista la finale di Champions - Premio Fair Play Menarini alle stelle dello sport glb/gtr