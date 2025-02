Tg Sport – 6/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Milan batte la Roma e va in semifinale, subito Joao Felix - La Serie A riparte da Como - Juventus, anticipo di lusso - Niente da fare per la Virtus, a Bologna passa il Partizan - L’Italia del tennis scopre Bellucci, battuto Medvedev - Presentata la Final Eight di Coppa Italia, Myers “Ci aspettiamo sorprese” /gtr