Tg Sport – 5/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner esalta New York e batte Medvedev, è in semifinale - Frattesi “Europei grande delusione, ritrovare unione e spirito” - Niente italiani tra i 30 del Pallone d’Oro, caccia al favorito - Bebe Vio festeggia la sua medaglia di bronzo ““Non è oro ma è bella” - Aracu "World Skate Games 2024 evento che farà la storia" gm/mrv