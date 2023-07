Tg Sport – 5/7/2023

In questa edizione: - Ecco la nuova Serie A, il Napoli campione parte a Frosinone - Tutti vogliono Frattesi, alla fine la spunta l'Inter - Ancelotti sulla panchina del Brasile dal 2024 - Elisa Longo Borghini si ritira dal giro donne dopo una caduta - Nuoto paralimpico, grandi aspettative per i Mondiali - Sacchi: "Poco tempo per i tecnici delle nazionali" mc/gsl