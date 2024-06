Tg Sport – 5/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia non brilla, solo 0-0 con la Turchia - Valzer di panchine, tante novità per la prossima stagione - Sinner da favola, sarà numero 1 al mondo - Ferrari con lo slancio di Montecarlo per il bis in Canada - Accordo Allianz-Fick, insieme fino al 2028 - La Barba al Palo - La Bell'Italia non c'è, ma di chi è la colpa? mc/gtr/gsl