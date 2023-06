In questa edizione:

– Ultima da brividi, sarà spareggio Verona – Spezia per la salvezza

– La finale scudetto nel Basket sarà Milano – Bologna

– Ancora Verstappen in Spagna, le Ferrari non ingranano

– Roland Garros a Parigi, fuori tutti i protagonisti azzurri

– A Rimini anteprima del tour di Sport e Salute “Più sport più vita”

– La Barba al Palo – Arbitri e Var nota dolente

glb/gtr

