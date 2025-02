Tg Sport – 5/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Bologna batte l’Atalanta e vola in semifinale di Coppa Italia - L’Olimpia Milano cade sul campo del Bayern Monaco - Furlani show ad Ostrava, l’azzurro vola a 8,23 - Mondiali di Sci, Italia d’oro nel parallelo a squadre - Quanti incidenti a Sepang, Martin finisce in ospedale mrv