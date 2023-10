Tg Sport – 5/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Milan si mangia le mani, la Lazio gioisce al 95’ - Sinner meraviglia, vince a Pechino e sarà il 4 del mondo - La Germania batte l’Italvolley, cammino olimpico che si complica - Basket, come è andata la prima di campionato - L’Italrugby sfida la Francia a Lione, gara da dentro o fuori - Mondiale 2030 itinerante in Marocco, Portogallo, Spagna e Sudamerica mc/gtr