Tg Sport – 5/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Juve schianta la Salernitana, fenomeno Yildiz - Inter per il titolo di inverno, Roma-Atalanta piatto forte - Arnaldi out con Safiullin, ma sarà numero 41 del mondo - Incredibile Jokic all’ultimo secondo, battuti i Warriors - Pistorius uscito di prigione, ottenuta la libertà vigilata - Derby di Belgrado, più di 20.000 al Palazzetto per l'Eurolega glb/gsl