Tg Sport – 4/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter dominante con la Fiorentina, la Juve risponde - Italbasket, ci sono gli Stati Uniti nei quarti di finale - Verstappen da record, decima vittoria consecutiva - Paura e sollievo per Bagnaia, in Spagna vince Espargaro - Italvolley giù dal podio, ko anche contro l'Olanda - La Barba al Palo - Il contropiede tornato di moda mrv