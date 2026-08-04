Tg Sport – 4/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Baresi, ultimo saluto a Sant'Ambrogio tra cori e commozione - Vigilia di derby a Perth: Amorim e Chivu scaldano i motori - Juventus, caccia al portiere: Suzuki e Vicario le prime opzioni - Tuffi, bronzo per Belotti e Santoro dal trampolino 3 metri agli Europei - Pogacar sarà al via della Vuelta: caccia alla "Tripla Corona" - Berrettini eliminato a Montreal - Dallo sport al sociale: Ricci racconta il sogno della scuola in Tanzania /gtr