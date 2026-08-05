Tg News – 5/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Clausola Ue, Giorgetti: “Chiediamo il massimo per l’energia” - Ucraina, raid russi su Kiev, drone con esplosivo in aeroporto Lipsia - Trump, vicino l’accordo sulla riapertura di Hormuz - Ceuta, in Marocco incriminate 25 persone per favoreggiamento immigrazione - Accoltellati 4 uomini a Covent Garden, arrestata 47enne - Sanremo Giovani: unico vincitore sarà all’Ariston tra i Big - Taddeucci, è oro pure nella 5 km di fondo - Webuild, ponte Genova San Giorgio simbolo di resilienza e orgoglio italiano - Previsioni 3B Meteo 6 Agosto mrv