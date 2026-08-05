Camorra, fermati per estorsione e usura due esponenti del clan Pagnozzi

NAPOLI (ITALPRESS) - I carabinieri del Nucleo Investigativo dei Comandi Provinciali di Avellino e Benevento, coadiuvati dalle Compagnie di Avellino e Montesarchio, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di due persone, gravemente indiziate dei delitti per estorsione e usura aggravate dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l'associazione camorristica denominata clan Pagnozzi, storicamente egemone nei territori della Valle Caudina. mrc/mrv