Caro energia, il Governo estende lo sconto sul gasolio

ROMA (ITALPRESS) - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che proroga le misure contro il caro carburanti. Su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri Giancarlo Giorgetti, Gilberto Pichetto Fratin e Matteo Salvini, il Governo ha esteso dal 7 al 24 agosto 2026 la riduzione del prezzo del gasolio destinato ai trasporti. Il provvedimento conferma lo sconto complessivo di 17 centesimi al litro, ottenuto attraverso una riduzione di 14 centesimi dell'accisa e di ulteriori 3 centesimi dell'Iva, senza introdurre nuove imposte. La misura è stata adottata in considerazione del perdurare dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e delle tensioni che continuano a interessare i mercati internazionali. La stessa agevolazione sarà applicata anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. Il decreto prevede inoltre la proroga, per l'intero mese di agosto, del credito d'imposta destinato alle imprese dell'autotrasporto, con l'obiettivo di contenere l'impatto dell'aumento dei costi energetici sul settore.L'intervento punta a sostenere famiglie e imprese in una fase ancora caratterizzata da forti oscillazioni dei prezzi dell'energia e a limitare le ricadute sull'economia e sulla filiera dei trasporti. /gtr