Vannacci “Futuro Nazionale non questua voti, valori non sono negoziabili”

ROMA (ITALPRESS) - "Futuro Nazionale non questua voti, e non questua posizioni a nessuno, rimane fermo sui propri principi, valori e ideali che non sono negoziabili". Lo ha detto Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, a margine di una conferenza stampa alla Camera. "Il ruolo che preferisco giocare è quello di sestante" ha aggiunto Vannacci "di forza politica che è in grado di fare il punto nave, di riportare un'alleanza di centrodestra sulla rotta giusta, sugli stessi obiettivi che questa alleanza si era data all'inizio del mandato". xc3/col4/mrv