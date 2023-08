Tg Sport – 4/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lazio stesa dall’Aston Villa in amichevole, ma arriva Kamada - Lecco in Serie B, Reggina bocciata dal Tar del Lazio - Colpo Olimpia Milano, preso Nikola Mirotic - Mondiali 2028 e 2029 di ciclismo assegnati agli Emirati Arabi - Per il Milan c’è Musah e la pista Lenglet, ma bisogna cedere -13^ edizione di Reportcalcio, dati e spunti di riflessione ari/gtr