Tg Sport – 4/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Juve batte il Verona ed è a -6 dalla vetta - L’Inter in Olanda per gli Ottavi di Champions League - Indian Wells, per Berrettini possibile rivincita con Tsitsipas - Sci, Brignone “Mi merito una candidatura come portabandiera ai Giochi” - Simonelli "Auspichiamo un'Italia protagonista ai prossimi Mondiali" mrv