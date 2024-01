Tg Sport – 4/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Roma rimonta, De Ketelaere show per l’Atalanta - Spettacolo in Europa, Girona da favola e Psg certezza - La Virtus vola in Eurolega, battuto il Bayern - Impresa Milano a Piacenza e Final Four di Coppa Italia - Mondiale di freccette, niente trionfo per il baby Littler - Quattro trampolini, che attesa per l’ultima gara gm/mrv