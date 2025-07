Tg Sport – 31/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Goleada Milan a Perth, nel 9-0 anche la doppietta di Leao - Scade la clausola, il Barcellona lascia Dumfries a Milano - Vasseur rinnova con la Ferrari, insieme per vincere - Sorrisi per Sonego e Cobolli, fuori Bronzetti - Serie B, un calendario intenso con tante protagoniste /gtr