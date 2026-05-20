Home Video News Europa Violenza donne, Chinnici “Non c’è giustizia se non dà spazio alle vittime”
Violenza donne, Chinnici “Non c’è giustizia se non dà spazio alle vittime”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Una donna su tre in ambito europeo, nella sua vita ha subito una qualche forma di violenza: fisica, sessuale, psicologica o anche economica. E spesso questa violenza nasce proprio per il fatto che ci si trova di fronte una donna, che è percepita secondo determinati stereotipi, purtroppo, come soggetto più fragile. E in ambito europeo il lavoro che stiamo facendo è proprio questo, cioè cercare di armonizzare delle misure di sostegno nei confronti delle donne che abbiano subito violenza. Perché perseguire i reati, punire i colpevoli è fondamentale, non c'è dubbio, però sostenere le vittime lo è altrettanto. Io dico che non c'è giustizia se questa giustizia non dà spazio e risposta alle vittime". Così Caterina Chinnici, eurodeputata di Forza Italia, in merito alla direttiva sulle vittime di reati su cui si è dibattuto in sessione plenaria al Parlamento europeo. xf4/ads/mca3