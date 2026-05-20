Italia al top del turismo congressuale in Europa

ROMA (ITALPRESS) - L’Italia si conferma ai vertici mondiali del turismo congressuale, conquistando il primo posto in Europa e il secondo a livello globale per congressi ospitati. Un primato che si traduce in un impatto economico diretto di quasi 15 miliardi di euro, a testimonianza del ruolo sempre più strategico del settore per l’economia nazionale. E' quanto emerso dai dati diffusi in occasione della Fiera IMEX a Francoforte. Il comparto genera un indotto diffuso su più voci di spesa: l’alloggio rappresenta la quota principale ed è in forte crescita rispetto all’anno precedente. Seguono trasporti nazionali e regionali, ristorazione e mobilità locale. Cresce anche la spesa media dei partecipanti, soprattutto nei congressi articolati su più giornate. In aumento anche il valore generato direttamente nelle sedi congressuali, grazie agli eventi ospitati nelle diverse strutture del settore. A trainare il comparto sono soprattutto catering interno, allestimenti e affitto degli spazi. Nel 2025 Roma entra nella top ten mondiale, mentre Milano si conferma hub per congressi corporate e innovazione. Insieme a Bologna e Firenze, rafforzano un modello policentrico che valorizza non solo le grandi città ma anche i poli culturali e fieristici diffusi sul territorio. gsl