Tg News – 20/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in post di Ben-Gvir, ira Meloni - Xi riceve Putin: “Condanniamo attacco all’Iran e rapimento Maduro” - Confermata in appello la condanna a Delmastro per il caso Cospito - Maldive, recuperati altri due corpi sub italiani - Studente accoltellato a Milano, aggressore condannato a 20 anni - 15enne filo Isis arrestato per terrorismo a Firenze - Oggi è la giornata mondiale delle api - Narendra Modi in Italia per firma importanti intese - Previsioni 3BMeteo 21 Maggio azn