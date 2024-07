Tg Sport – 31/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Le fate sono un incanto "E' un argento che vale oro" - Oro da sogno nella spada, bronzo Paltrinieri - Jasmine Paolini sorriso a metà, fuori in singolare e avanti in doppio - Dovbyk giallorosso, Nico Gonzalez tentato dalla dea mc/gtr