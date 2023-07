Tg Sport – 31/7/2023

In questa edizione: - Hojlund allo United, Touré all’Atalanta - Pilato bronzo nei 50 rana a Fukuoka, ma la Meilutyte le soffia il record - A Spa domina sempre Verstappen, ma Leclerc ritrova il podio - Cocciaretto trionfa a Losanna, primo titolo 250 e top 30 - Azzi "Mondiali soddisfacenti, squadre tutte in corsa per Parigi" glb/gtr