Tg Sport – 31/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Acerbi sarà operato, addio agli Europei - Ancelotti per la storia, il Borussia vuole sorprendere - L’Olimpia è in finale Scudetto, battuta Brescia in gara 3 - Nba, la finale sarà Dallas contro Boston - La Barba al Palo - Al via il valzer degli allenatori mc/gtr