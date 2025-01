Tg Sport – 31/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sorteggi Champions, evitato il derby italiano - La Lazio passa come prima, Roma ai playoff c’è il Porto - Olimpia da sballo, battuto il Panathinaikos - L’Italia in Scozia per la prima del Sei Nazioni - Garozzo "Al Grand Prix di Torino i migliori fiorettisti al mondo" /gtr