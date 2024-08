Tg Sport – 30/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La nuova Champions League, scontri duri per le italiane - Fiorentina col brivido, De Gea la porta in Conference League - Paralimpiadi, medaglie speciali anche davanti a Mattarella - Sinner vola al terzo turno, clamoroso flop di Alcaraz - Paralimpiadi, inaugurata Casa Italia a Parigi - Spettacolo a Recetto per gli Europei Giovani di sci nautico gm/gsl