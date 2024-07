Tg Sport – 30/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ceccon strepitoso, è il secondo oro azzurro a Parigi - Furioso Macchi nel fioretto, argento con rammarico - Galliani prende Keylor Navas, Roma in festa per Soulè - Sainz sarà nuovo pilota della Williams nel 2025 - Martinenghi e l’oro olimpico "E' stata la gara della vita" mc/gtr