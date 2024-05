Tg Sport – 30/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fiorentina gelata in Grecia, la Conference è dell’Olympiakos - Sinner affonda anche Gasquet, 3-0 e si va avanti - Venezia riapre la serie, battuta la Virtus Bologna - Italvolley dominante, quinta vittoria di fila per Velasco - Canottaggio e sociale, Abbagnale "Fieri del nostro impegno" gm/gtr