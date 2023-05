Tg Sport – 30/5/2023

In questa edizione:

- La Juventus patteggia, 10 punti definitivi e 718 mila euro di multa

- La Roma vola a Budapest, col Siviglia appuntamento con la storia

- Semifinale playoff di Serie B, primo atto al Sud Tirol

- In gara 7 la spunta Miami, niente ribaltone per Boston

- Fognini, Sinner e Cocciaretto tra i tanti sorrisi azzurri al Roland Garros

- Di Nunno protesta col bastone, il presidente del Lecco squalificato

mc/gtr