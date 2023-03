Tg Sport – 30/3/2023

In questa edizione: - Çalhanoğlu si ferma, preoccupazione Inter - Troppo forte il Barcellona, la Roma esce a testa alta - Straordinario Sinner, a Miami raggiunge la semifinale - Serata amara per la pallavolo italiana, Perugia e Modena ko - Summer McIntosh, 16 anni, registra un record storico nei 400 stile - Oriundi o italiani, il dibattito non si placa ari/gtr