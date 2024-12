Tg Sport – 30/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fonseca esonerato, fatale il pari con la Roma - La Fiorentina riprende la Juve, Napoli di misura col Venezia - Trento scivola a Tortona, accorciano le big - Sorrisi in United Cup, subito fuori Berrettini - Abodi "Anno di soddisfazioni ed emozioni per lo sport italiano" gsl