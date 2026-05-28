Tg Sport – 28/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dramma Sinner a Parigi: malore e blackout, eliminato da Cerundolo - Trionfo Palace: Glasner alza la Conference League e saluta - Terremoto Lazio: ufficiale la risoluzione di Sarri - Strategia Inter: pronti 40 milioni per Palestra, Dumfries verso l'addio - Mercato Juve: Vlahovic prende tempo e rispunta il bomber Mateta - Mugello in pista: Martin stringe i denti per il podio con l'Aprilia - Italbasket: Fontecchio lancia la sfida mondiale per il basket azzurro azn