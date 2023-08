Tg Sport – 3/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Una bella Juve batte il Real Madrid e chiude la tournée Usa - Messi non si ferma più, altra doppietta a Miami - 100 metri in più di 21 secondi per un’atleta somala, inchiesta in corso - Dopo un mese di sosta, rombano i motori della Moto GP - L’Italvolley domina a livello europeo, campioni in tutte le categorie - Lo US Open si avvicina, Sinner vuole il balzo decisivo ari/gtr