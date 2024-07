Tg Sport – 3/7/2024

In questa edizione: - La Turchia di Montella è ai quarti, tris Olanda - Coppa America, ecco la situazione dopo i gironi - Basket, esordio dominante per l’Italia al Pre-Olimpico - Gioie per Musetti, Darderi e Cobolli a Wimbledon - Spalletti nell’occhio del ciclone, tra voci e poche certezze - La sciabola azzurra si prepara in Val d’Aosta per Parigi gm/mrv