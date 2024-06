Tg Sport – 3/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La nazionale perde Scalvini, ko contro la Fiorentina - Il Venezia torna in serie A, battuta la Cremonese - Bagnaia show domina al Mugello, che vittoria - Sinner vince in rimonta, è ai quarti di finale - La Barba al Palo – Ancelotti portafortuna degli azzurri mc/gtr