Tg Sport – 3/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Milan cade anche con la Lazio, decide Pedro - Roma e Bologna sorridono ancora, l’Empoli sfiora il colpo - Bologna batte Milano e agguanta Trento con Brescia - MotoGP, trionfo di Marc Marquez in Thailandia - La Barba al Palo - Copiare Berlusconi per salvare il Milan mrv