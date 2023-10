Tg Sport – 3/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tris Fiorentina al Cagliari, colpo del Monza col Sassuolo - Il Milan contro il muro giallo, la Lazio vola in Scozia - Coppa Bernocchi, Van Aert non sbaglia e vince - Italia, con la Francia serve una missione impossibile - Mondiali di scherma paralimpica a Terni, Azzi "Una bella sfida" - L'app SnaiFun diventa premium partner del Milan mc/gtr