Tg Sport – 3/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Doppio Dumfries, l’Inter è in finale di Supercoppa - Serie A, Fiorentina-Napoli l’anticipo più importante - Milano vince in Eurolega trascinata da Le Day e Mirotic - United Cup, Italia travolta dalla Repubblica Ceca - Il derby di Roma, storia di una rivalità speciale gsl