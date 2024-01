Tg Sport – 3/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Doppio Jovic e giovani scatenati, il Milan passa in Coppa - Mazzocchi al Napoli, Pafundi cerca minuti in Serie B - Milano rimonta e ci crede, ma vince l’Olympiacos - Arnaldi bene in Australia, è ai quarti di finale a Brisbane - Federica Pellegrini è diventata mamma, è nata Matilde - Moto GP, Marquez a caccia del suo nono titolo mrv