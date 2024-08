Tg Sport – 29/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Koopmeiners è bianconero, Lukaku fa impazzire Napoli - Pirlo via dalla Samp, in B comanda la strana coppia - Strepitoso Musetti in rimonta, Berrettini sconfitto da Fritz - Ferrari, il sogno proibito è la doppietta a Monza - Paralimpiadi, Locatelli "Abbiamo atleti straordinari" gm/mrv