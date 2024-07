Tg Sport – 29/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Martinenghi primo oro azzurro, impresa e felicità - Russell squalificato, il GP del Belgio è di Hamilton - Napoli di lusso con Kvara, sorrisi e lacrime per il Milan - Basket, ecco il calendario della regular season - Samele "Le medaglie olimpiche non sono mai scontate" - Firmato a Parigi il protocollo Sport e Sostenibilità Mase-Coni-EPS mc/gtr