Tg Sport – 29/6/2023

In questa edizione: - Delusione Under 21, fuori al primo turno e niente Olimpiadi - Pirlo si presenta alla Samp: "Come allenare in Serie A" - Nations Leaue Volley, l'Italia perde col Brasile al Tie Break - Irma Testa ai Giochi Europei si guadagna Parigi 2024 - Kellogg Italia, inaugurato un campo da basket a Milano glb/gtr