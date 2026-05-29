Riciclo di classe, educazione ambientale e sport fanno squadra a Castelporziano

ROMA (ITALPRESS) - Un laboratorio a cielo aperto per la sostenibilità: 200 studenti delle scuole primarie italiane hanno vissuto nella tenuta presidenziale di Castelporziano, alle porte di Roma, un'esperienza immersiva fatta di dialogo, gioco e scoperta dei materiali, mettendo in relazione i valori dello sport con quelli del riciclo e dell'economia circolare. L'iniziativa "Riciclo di classe" è stata promossa da CONAI-Consorzio Nazionale Imballaggi, in collaborazione con Globe Italia e la partecipazione del Coni. Dal rispetto delle regole all’importanza del lavoro di squadra, dalla cura del “campo di gioco” rappresentato dal Pianeta fino alla corretta raccolta differenziata: gli studenti si sono fatti guidare in un percorso educativo pensato per mostrare come comportamenti responsabili e impegno quotidiano possano contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente. f04/fsc/gtr