Optima Italia a Innovation Village, focus su gender gap, ricerca e IA

NAPOLI (ITALPRESS) - Donne e parità di genere, aerospazio, innovazione per l’agricoltura e nuove opportunità per startup, ricercatori e imprese: questi i temi al centro di Innovation Village, il network sull’innovazione del Mezzogiorno che si svolge a Napoli, e che per il quinto anno consecutivo vede il sostegno della digital company Optima Italia. Durante la manifestazione, presentato il premio "AI for Energy & Sustainability 2026”, iniziativa dedicata ai progetti più innovativi capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità ed efficientamento energetico. f08/fsc/azn (video in collaborazione con Optima Italia)