Clima, fino al 16% delle piante rischia l’estinzione

ROMA (ITALPRESS) - Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Science lancia un allarme sul futuro della biodiversità vegetale: entro la fine del secolo fino al 16 per cento delle specie di piante potrebbe scomparire a causa dei cambiamenti climatici. Secondo lo studio, il problema non riguarda soltanto la capacità delle piante di spostarsi verso ambienti più favorevoli, ma soprattutto la progressiva scomparsa degli habitat adatti alla loro sopravvivenza. Anche migrando, molte specie rischiano infatti di non trovare più condizioni compatibili con la propria crescita. La ricerca, condotta su oltre 68 mila specie vegetali, evidenzia come intere aree del pianeta saranno particolarmente vulnerabili. Tra queste la California, l’Australia e l’Europa meridionale, dove il restringimento degli habitat potrebbe ridurre drasticamente la biodiversità locale. Al contrario, alcune regioni più umide potrebbero diventare nuovi rifugi climatici, accogliendo specie in fuga e creando ecosistemi completamente nuovi. Gli scienziati spiegano che le attuali strategie di conservazione potrebbero non bastare. Per limitare le estinzioni sarà fondamentale ridurre rapidamente le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi più stabili e rafforzare strumenti come banche dei semi e orti botanici. Secondo i ricercatori, il mondo vegetale del futuro sarà profondamente diverso da quello che conosciamo oggi, con nuove interazioni tra specie e cambiamenti ancora difficili da prevedere. fsc/gtr/col