Tg Sport – 29/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Come sarà il Milan di Fonseca, Leao al centro del progetto - Di Lorenzo ha rotto con il Napoli, la Juve ci prova - Formula Uno, finalmente un mondiale più equilibrato - ItalBasket, “Possiamo fare come l’Atalanta” - Scherma, a Genova i nuovi campioni Under 17 e Under 20 gm/gtr